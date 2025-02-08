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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Yaptırımlara Tepki: 'Düşmanlar Açlıktan Öleceğimizi Sanıyor'

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin yaptırımlarını eleştirerek, bu baskılarla pes etmeyeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:11
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Yaptırımlara Tepki: 'Düşmanlar Açlıktan Öleceğimizi Sanıyor'

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Açıklamalarda Bulundu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'nin ABD ile müzakerelere karşı çıktığı açıklamaların ardından önemli ifadelerde bulundu. Pezeşkiyan, ABD'nin uyguladığı yaptırımların İran'ı geriletemeyeceğini vurgulayarak, "Düşmanlar bizi yaptırımlarla kuşatarak açlıktan öleceğimizi sanıyor fakat öyle değil." dedi.

Kirman'daki Ziyaret Sırasında Konuştu

Pezeşkiyan, Kirman eyaletine bağlı Sircan kentinde yaptığı ziyaret sırasında ülkenin sorunlarının Hamaney'in vizyonu ile çözülebileceğini ifade etti. Ayrıca, "Bugün bölge ülkelerinden hiçbir eksiğimiz yok. Bölgenin en iyi ülkesi olabiliriz. Mevcut durumun üstesinden gelebiliriz, kapasitemiz çok yüksek," şeklinde konuştu.

ABD Yaptırımlarına Karşı Direniş Vurgusu

Pezeşkiyan, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını eleştirerek, "Düşmanlar yaptırımlarla bizi kuşatarak açlıktan öleceğimizi sanıyor fakat öyle değil. Zirveye güçle ulaşacak, her alanda bölgede birinci sırada yer alabilecek kapasitedeyiz." ifadelerini kullandı.

Nükleer Müzakerelere Açıklık

Son zamanlarda İran'da Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi gibi üst düzey hükümet yetkilileri, yaptırımların kaldırılması için ABD ile nükleer müzakerelere hazır olduklarının mesajını vermişti. Bu bağlamda, ABD'de yeniden başkan seçilen ve Tahran'a ağır yaptırımlar uygulayan Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmanın mümkün olduğunu ifade etmişti.

Hamaney'in Değerlendirmeleri

İran lideri Hamaney, dün yaptığı bir konuşmada, ABD'nin daha önce müzakere ettiği nükleer anlaşmayı imzaladıktan sonra Trump döneminde bu anlaşmadan ayrıldığını belirterek, "Böyle bir hükümet ile müzakere etmek akıllıca, bilgece veya onurlu bir şey değildir," açıklamasında bulundu.

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