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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Enerji Tasarrufu İçin Salondaki Işıkları Kapatttı

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, enerji tüketimindeki aşırılığı eleştirerek ışıkların kapatılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Enerji Tasarrufu İçin Salondaki Işıkları Kapatttı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinde yaşanan elektrik ve doğal gaz kesintileri nedeniyle halkını bilinçlendirmek amacıyla dikkat çekici bir eyleme imza attı. Kuzey Horasan eyaletinde halka hitap eden Pezeşkiyan, konuşma yaptığı salondaki lambaların kapatılmasını talep etti.

Pezeşkiyan, İran devlet televizyonuna göre, güneş ışığı varken lambaların yanıyor olmasına tepki göstererek, "Bu lambaları neden yaktınız, burada güneş ışığı zaten var. Neden yaktınız! Mesela, burayı ısıtmak için de fazla enerji kullanmışsınız. Bana göre çok sıcak. İşte bu şekilde fazla tüketmek kötü bir alışkanlığımız olmuş," ifadelerini kullandı.

Ülkedeki enerji tüketimine dair eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı, doğal gaz tüketiminin Avrupa ülkelerine kıyasla 3-4 kat fazla olduğunu belirterek, bu durumun enerji sıkıntılarına yol açtığını vurguladı. Pezeşkiyan, "Fabrika ve evlere yeteri kadar doğal gaz ve elektrik sağlayamıyoruz" diyerek halktan enerji tasarrufu talep etti.

Pezeşkiyan'ın konuşması sonrası salondaki ışıklar hemen kapatıldı. İran, dünyada en çok enerjiye sahip ülkeler arasında yer almasına rağmen, ekonomik yaptırımlar nedeniyle enerji altyapısına yeterli yatırım yapılamaması sebebiyle enerji tedarikinde sıkıntılar yaşamaktadır.

Kış aylarında sanayi, tarım alanları ve yerleşim bölgelerindeki elektrik kesintileri, ekonomik ve sosyal sorunlara yol açarak halkın yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

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