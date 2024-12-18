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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Eşinin Fotoğrafıyla Duygusal Anlar Yaşadı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, vefat eden eşinin fotoğrafını görünce duygusal anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:23
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Eşinin Fotoğrafıyla Duygusal Anlar Yaşadı

İran Cumhurbaşkanı Duygusal Bir An Yaşadı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen "Aile, Gelecek ve Kalıcı Bağlar" başlıklı konferansta duygusal anlar yaşadı. Konferansta bir aile sinevizyonu gösterimi sırasında, vefat eden eşinin fotoğrafını görene kadar konuşmalarını sürdüren Pezeşkiyan, aniden gözyaşlarına hakim olamadı.

Konuşma Sırasında Gözyaşları

İran devlet televizyonuna yansıyan görüntülerde, Pezeşkiyan, fotoğrafı gördükten sonra "Çok zor. Özür dilerim. İzin verirseniz ben konuşmayım" diyerek konuşmasını yarıda bıraktı ve kürsüden indi.

Özel Hayatı ve Zor Şartlar

Mesud Pezeşkiyan, tıp fakültesinde okurken tanıştığı eşi Fatime Mecidi ile 1993 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybederek kaybeden bir baba. Pezeşkiyan, o günden sonra yeniden evlenmemeyi tercih ederken, geriye kalan iki oğlu ve bir kızı ile tek başına bir ömür sürdürüyor.

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