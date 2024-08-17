Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Ekonomik Zorluklar Üzerine Açıklamaları

Mesud Pezeşkiyan, İran'ın ağır ekonomik koşullar altında olduğunu belirtti ve halkın memnuniyetsizliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 09:13
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Ekonomik Zorluklar Üzerine Açıklamaları

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan Kritik Açıklamalar

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kabinesi için önerdiği bakan adaylarının değerlendirileceği meclis oturumunun açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, ülkesinin ekonomik açıdan yaşadığı zorlukları dile getirerek, "Ülke ağır koşullar altında ve halk ekonomik açıdan zor durumda. Bu bizim kusurumuz, Amerika'nın ya da yabancıların değil," ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Hükümeti ve Adalet Vurgusu

Meclis'e sunduğu kabinenin "ulusal birlik hükümeti" olduğunu belirten Pezeşkiyan, halkın haklarını koruyacaklarını ve milletin taleplerine kulak vereceklerini ifade etti. "Bugün milletin tüm fertlerinin sesini duyma fırsatıdır," diyen Pezeşkiyan, özellikle adaletin sağlanması konusundaki kararlılığını vurguladı.

Ekonomik Adaletsizlikler ve Geçmiş Yöntemler

Pezeşkiyan, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yaşanan adaletsizliklerin tüm kesimleri etkilediğini belirtti. Hükümetin görevinin "adil davranmak, yani halkı memnun etmektir" olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, geçmişteki yöntemlerle bu sorunların çözülemeyeceğini vurguladı.

Tehditler ve Yolsuzlukla Mücadele

Pezeşkiyan, ülkenin karşı karşıya olduğu tehditlerin başında Amerika'nın geldiğini belirterek, "Birlik olursak bu tehditleri bertaraf edebiliriz," dedi. Yolsuzlukla mücadelede kararlı olduklarını belirten Pezeşkiyan, "Biz bu millete hükmetmeye değil, hizmet etmeye geldik. Devlet bir hizmet aracı olmalıdır," şeklinde konuştu.

Güven Oyu Süreci

Milletvekillerinden kabinesi için güven oyu vermelerini isteyen başkan, kabine listesinin değerlendirilmesi için meclis oturumlarının 21 Ağustos'a kadar süreceğini belirtti. Bakan adayları için ayrı ayrı güven oylamaları ise 21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

İLGİLİ HABERLER

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı