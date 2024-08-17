İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Ekonomik Zorluklar Üzerine Açıklamaları

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan Kritik Açıklamalar

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kabinesi için önerdiği bakan adaylarının değerlendirileceği meclis oturumunun açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, ülkesinin ekonomik açıdan yaşadığı zorlukları dile getirerek, "Ülke ağır koşullar altında ve halk ekonomik açıdan zor durumda. Bu bizim kusurumuz, Amerika'nın ya da yabancıların değil," ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Hükümeti ve Adalet Vurgusu

Meclis'e sunduğu kabinenin "ulusal birlik hükümeti" olduğunu belirten Pezeşkiyan, halkın haklarını koruyacaklarını ve milletin taleplerine kulak vereceklerini ifade etti. "Bugün milletin tüm fertlerinin sesini duyma fırsatıdır," diyen Pezeşkiyan, özellikle adaletin sağlanması konusundaki kararlılığını vurguladı.

Ekonomik Adaletsizlikler ve Geçmiş Yöntemler

Pezeşkiyan, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yaşanan adaletsizliklerin tüm kesimleri etkilediğini belirtti. Hükümetin görevinin "adil davranmak, yani halkı memnun etmektir" olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, geçmişteki yöntemlerle bu sorunların çözülemeyeceğini vurguladı.

Tehditler ve Yolsuzlukla Mücadele

Pezeşkiyan, ülkenin karşı karşıya olduğu tehditlerin başında Amerika'nın geldiğini belirterek, "Birlik olursak bu tehditleri bertaraf edebiliriz," dedi. Yolsuzlukla mücadelede kararlı olduklarını belirten Pezeşkiyan, "Biz bu millete hükmetmeye değil, hizmet etmeye geldik. Devlet bir hizmet aracı olmalıdır," şeklinde konuştu.

Güven Oyu Süreci

Milletvekillerinden kabinesi için güven oyu vermelerini isteyen başkan, kabine listesinin değerlendirilmesi için meclis oturumlarının 21 Ağustos'a kadar süreceğini belirtti. Bakan adayları için ayrı ayrı güven oylamaları ise 21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.