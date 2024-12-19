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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İsrail'e Karşı Hızlı Adımlar Atılmalı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına karşı acil önlemler gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İsrail'e Karşı Hızlı Adımlar Atılmalı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı daha hızlı ve pratik adımlar atılması gerektiğini ifade etti. IRNA haber ajansının bildirdiğine göre, Pezeşkiyan, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen 11'inci D-8 Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, İsrail'in bölgede güvenliği tehdit ettiğini belirterek, "İsrail, bölgede güvenliği yok ederek yasa dışı hedeflerine ulaşmak için kadınları, çocukları ve savunmasız insanları katletmektedir. Bu noktada dini, hukuki ve insani görevimiz; insanların İsrail'in saldırılarından daha fazla zarar görmelerini önlemek için işbirliği yaparak daha hassas, hızlı ve pratik adımlar atmaktır," dedi.

Ayrıca İran Cumhurbaşkanı, İslam ülkeleri arasında dostluğu koruma ve çok taraflı işbirlikleri temelinde yeni bağlar oluşturma ihtiyacının her zamankinden daha fazla hissedildiğini sözlerine ekledi.

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