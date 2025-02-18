İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Merkez Bankası Başkanı Hakkındaki İddiaları Reddetti

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Açıklama
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede döviz kurlarında yaşanan dramatik artışlar üzerine Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınacağına dair iddiaları şiddetle reddetti.
Merkez Bankası Ziyareti
Pezeşkiyan, Merkez Bankası'nı ziyaret ederek burada Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Medya mensuplarına hitap eden Pezeşkiyan, "Medyada yarın filan kişinin görevden alınacağı ve yerine filan kişinin geçeceği yönünde söylentiler dolaşıyor. Bazı medya kuruluşlarının yaydığı söylentilere son vermeye ve sorunları çözmeye kararlı olduğumuzu söylemek için Merkez Bankası'na geldim" açıklamasında bulundu.
Umutsuzluğa Karşı Çözüm Vurgusu
Pezeşkiyan, söz konusu söylentilerin halkı umutsuzluğa düşürmeyi amaçladığını belirterek, "Sorunları çözmek için halkımızın hizmetindeyiz. Bankacılık, maliye ve ekonomi uzmanlarının oturup sorunlara çözüm bulmasına izin vermeliyiz" Son haftalarda İran'da döviz ve altın kurlarında tarihi rekorlar görülmesi dikkat çekti. Dolar, ilk kez geçen hafta 90 bin tümen seviyesini aşarak yeni bir aşama kaydetti. Ayrıca, ekonomik sorunların derinleşmesinden sorumlu tutulan Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti hakkında Meclis'te bir grup milletvekili tarafından gensoru teklifi sunulmuştu. Himmeti, döviz ve altın kurlarının aşırı yükselişi karşısında kayıtsız kalmakla suçlanmıştı. Merkez Bankası Başkanı Ferzin'in görevden alınacağına dair haberler de ülke medyasında geniş yer bulmuştu.
Döviz Kurlarında Tarihi Rekorlar
Ekonomi Bakanı Üzerindeki Baskılar
Son haftalarda İran'da döviz ve altın kurlarında tarihi rekorlar görülmesi dikkat çekti. Dolar, ilk kez geçen hafta 90 bin tümen seviyesini aşarak yeni bir aşama kaydetti.
Ayrıca, ekonomik sorunların derinleşmesinden sorumlu tutulan Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti hakkında Meclis'te bir grup milletvekili tarafından gensoru teklifi sunulmuştu. Himmeti, döviz ve altın kurlarının aşırı yükselişi karşısında kayıtsız kalmakla suçlanmıştı. Merkez Bankası Başkanı Ferzin'in görevden alınacağına dair haberler de ülke medyasında geniş yer bulmuştu.