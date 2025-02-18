İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Merkez Bankası Başkanı Hakkındaki İddiaları Reddetti

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Açıklama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede döviz kurlarında yaşanan dramatik artışlar üzerine Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınacağına dair iddiaları şiddetle reddetti.

Merkez Bankası Ziyareti

Pezeşkiyan, Merkez Bankası'nı ziyaret ederek burada Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Medya mensuplarına hitap eden Pezeşkiyan, "Medyada yarın filan kişinin görevden alınacağı ve yerine filan kişinin geçeceği yönünde söylentiler dolaşıyor. Bazı medya kuruluşlarının yaydığı söylentilere son vermeye ve sorunları çözmeye kararlı olduğumuzu söylemek için Merkez Bankası'na geldim" açıklamasında bulundu.

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