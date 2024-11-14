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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Nükleer Silah İddialarını Reddetti

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah üretme çabası olmadığını vurguladı ve uluslararası tehdide tepki verdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 21:00
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Nükleer Silah İddialarını Reddetti

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Nükleer Silah İddialarını Reddetti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah üretimine dair tüm iddiaları kesin bir dille reddetti. Tahran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ayetullah Ali Hamaney'in fetvası doğrultusunda nükleer silah yapma çabalarının olmadığını ifade etti.

UAEA ile İşbirliği Vurgusu

Pezeşkiyan, nükleer programlarının UAEA ile işbirliği içerisinde devam ettiğini belirterek, "Birçok kez vurguladığımız gibi İran, Rehber'in (Hamaney) açık fetvasına dayanarak hiçbir şekilde nükleer silah yapma çabasında olmamıştır ve olmayacaktır. Kimsenin de onun bu politikasından sapmasına izin verilmeyecektir," dedi.

İsrail'in Tehditlerine Cevap

Görüşmede, İsrail'in bölgedeki tehditlerine de dikkat çeken Pezeşkiyan, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Gazze ve Lübnan'da yaşanan savaş suçlarına karşı İsrail'i durdurma gerekliliğini vurguladı. "Savaşın, ne bizim, ne bölgenin, ne de dünyanın çıkarına olduğunu inanıyoruz. Aklı başında hiç kimse savaş başlatmaya çalışmaz ancak güvenliğimize karşı olan her eyleme karşı kararlı bir şekilde tepki vereceğiz," ifadelerini kullandı.

UAEA ile Pozitif Bir Gelecek Beklentisi

UAEA Başkanı Grossi ise, Pezeşkiyan'ın görev süresi boyunca ajans ile işbirliğinde olumlu gelişmeler yaşanacağına inandığını dile getirerek, işbirliğinin İran'ın nükleer faaliyetlerine dair şüpheleri ortadan kaldıracağını belirtti.

İsrail'in Nükleer Tehdidi ve Fetva Üzerine Tartışmalar

İran lideri Hamaney'e bağlı Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Tahran'ın İsrail tarafından tehdit edilmesi durumunda Hamaney'in kitle imha silahları ile ilgili fetvasının gözden geçirilebileceğini belirtilmişti. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de bölgedeki nükleer tehditlerin silah tutumlarını yeniden değerlendirmeye zorlayacağını ifade etmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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