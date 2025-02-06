İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'Nükleer Silah Peşinde Değiliz'

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Nükleer Silah Açıklaması Yaptı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığına dair güçlü bir ifade kullandı. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, 1979 devriminin yıldönümü çerçevesinde Tahran'da büyükelçiler ve yabancı misyon şefleriyle bir araya geldi.

Nükleer Silah Kullanımı Düşünülmüyor

Pezeşkiyan, nükleer silah kullanmanın İran'ın devlet doktrininde yeri olmadığını bir kez daha vurguladı. "Savaş bizim lehimize değil. Biz nükleer silah peşinde değiliz. Bu durum, ülke lideri Ali Hamaney'in fetvasıdır. Bu ülkede nükleer silahın olmasını iddia edenler bile bizi bu yola yönlendiremeyeceklerdir." diyerek, İran yönetim doktrininde masum insanların katledilmesinin asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

İsrail'in İddiaları ve Uluslararası Denetimler

İsrail'in bölgedeki ülkelere yönelik saldırılarıyla birlikte İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında gündeme gelen iddialara dikkat çeken Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bu tesisleri defalarca denetlediğini vurguladı.

İran Devrim Muhafızları'ndan Sert Mesaj

Bu arada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, ülkesindeki nükleer tesislere yönelik olası bir saldırı durumunda karşılık vereceklerini bildirdi. Şehit Behnam Bakıri İnsansız Hava Aracı Gemisi'nin Devrim Muhafızları Donanması'na katılması programında konuşan Selami, "Düşmanların İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehditlerine yıllardır aşinayız ve her zaman bu tehditleri ciddiye alıyoruz. Ancak tehditlerden daha önemli olan, onlara nasıl yanıt vereceğimizdir. Biz, her türlü saldırıya karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.