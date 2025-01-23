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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Sorunlara Türkçe Atasözleri ile Çözüm Aradı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Huzistan'da Türkçe atasözleri ile eğitim ve sorun çözme üzerine konuştu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 20:25
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Sorunlara Türkçe Atasözleri ile Çözüm Aradı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkçe Atasözleri ile Sorunları Ele Aldı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, eyalet gezileri çerçevesinde gittiği Huzistan'da önemli açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, burada sorunların çözümü için Türkçe atasözlerinden örnekler verdi.

Resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan yoğunlukla Arap nüfusun yaşadığı Huzistan'da bir okulun temel atma törenine katıldı. Tören sırasında iş tulumu giyerek, duvar ustasına harç taşıması ve harç dökmesi dikkat çekti.

Pezeşkiyan, eğitim konulu bir panelde yerel halk ve yetkililerle bir araya gelerek, ülkedeki sorunları çözmenin ön koşulunun güven ve inanç olduğunu vurguladı. Eğitimin ilerleme ve gelişme için hayati önem taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı, “Okul binası yapmak, iyi eğitim verildiği anlamına gelmez.” diyerek, iyi eğitimin gerekliliğini vurguladı.

Pezeşkiyan, “İşte o zaman ülke kurulur.” diyerek, iyi eğitim almış bireylerin ülkeyi inşa edebileceğini belirtti. Doğal zenginliklere sahip olduklarını ifade eden Pezeşkiyan, “Ayaklarımızın altında su, petrol ve gaz var ama asıl sorunumuz insan eksikliği.” dedi.

Atasözleriyle Eğitime Vurgu

İran Türkü olan Pezeşkiyan, konuşmasına Türkçe bir atasözü ile devam ederek, “Oğul şuurlu olsa ne eyler dede malını, oğul şuursuz olsa neyler dede malını!” ifadesiyle eğitimin önemini vurguladı. Bu sözü ile çocuklara bilgi ve şuur vermenin gerekliliğine dikkat çekti.

Birlik ve beraberlikle sorunların çözülebileceğinin altını çizen Pezeşkiyan, “İl gücü, sel gücü” diyerek, birlik olmanın önemini dile getirdi. Ayrıca, cumhurbaşkanlığı yarışı döneminde hiç bir taahhütte bulunmadığını hatırlatarak, sorunları çözmek için somut adım atılması gerektiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, seçim süreci boyunca yalan söylemeyeceklerine dair verdiği sözü hatırlatarak, sorunları birlikte çözmek için tüm halkı ve sorumluları sahaya davet etti.

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