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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'da Katar ve Suriye Dışişleri Bakanları ile Görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da Katar ve Suriye dışişleri bakanlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 21:17
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'da Katar ve Suriye Dışişleri Bakanları ile Görüştü

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanları ile Tahran'da Bir Araya Geldi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’da Katar ve Suriye dışişleri bakanları ile kritik görüşmeler gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pezeşkiyan'ın Tahran'da bulunan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ve Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sebbag ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığı bildirildi.

Katar ile İlişkilerde İvme Kazanacak

Pezeşkiyan, Al Sani ile yaptığı görüşmelerde, Doha ile daha önce varılan anlaşmaların uygulanma sürecinin hızlandırılmasının önemini vurgulayarak, bu ülke ile derinlemesine ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Al Sani ise, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin İran ile yapılan anlaşmaların hızlandırılmasına verdiği önemi belirtirken, yıl başında İran'ı ziyaret etmeyi planladığını aktardı.

Suriye ile İşbirliği Vurgusu

Pezeşkiyan, Suriye Dışişleri Bakanı Sebbag ile yaptığı görüşmede ise Tahran-Şam işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. ABD ve İsrail'in bölgedeki planlarının etkisiz hale getirilmesi için Müslüman ülkelerin birlikte hareket etmesinin önemi üzerinde duran Pezeşkiyan, tüm İslam ülkeleriyle karşılıklı fayda esaslı işbirliğini derinleştirmeye ve ilişki düzeyini geliştirmeye yönelik kararlılıklarını vurguladı.

Sebbag ise, İran ile diplomasi alanında daha fazla koordinasyon ve işbirliği yapmak istediklerini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ABD'nin yaptırımlarının etkisiz hale getirilmesi için kritik bir adım olacağına inandığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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