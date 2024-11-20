İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Tahran'dan Güney'e Başkent Taşınması Gerekiyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'ın ekonomik ve siyasi sorunlarla boğuştuğunu vurgulayarak, ülkenin başkentini güney sınırlarına ve Basra Körfezi kıyılarına taşımak için çalışmalar başladığını duyurdu.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Pezeşkiyan, Hatemu'l Enbiya Karargahı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, geçmişte tartışılmış olan Tahran'ın taşınmasının gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi. Tarihsel bağlamda Tahran'ın başkent olarak kalmasının nedenlerinin zorlaştığını belirten Pezeşkiyan, "Ülkenin başkenti Tahran, çözülemeyen sorunlarla karşı karşıya. Ne yaparsak yapalım zaman kaybediyoruz. Dolayısıyla ülkenin ekonomik ve siyasi merkezini güneye ve denize yakın bir yere taşımaktan başka seçeneğimiz yok," dedi.

Pezeşkiyan, taşınma planlarını takip edecek yetkilinin Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif olduğunu belirterek, "Bu konunun göz ardı edilmesi, ülkeyi gelecekte çevre krizleri ve daha birçok sorunla karşı karşıya bırakabilir," diye ekledi.

İran'da başkentin Tahran'dan başka bir şehre taşınması yönündeki plan ilk olarak 25 Aralık 2013'te 290 sandalyeli mecliste 110 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. O tarihten beri, başkent için "en iyi alternatifin neresi olacağı" konusunda çalışmalar yürüten bir konsey oluşturulmuş, ancak henüz somut adımlar atılamamıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.