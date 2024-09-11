İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Sudani Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

İran ve Irak Arasında Güçlü Bir İşbirliği

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat'ta bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliği, güvenlik ve stratejik projelerin detayları ele alındı.

Güvenli ve İstikrarlı Bir Irak Vurgusu

Pezeşkiyan, "Kardeşliğin ve sükunetin hakim olduğu güçlü, istikrarlı ve güvenli bir Irak istiyoruz" ifadelerini kullanarak, Irak’ta gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Irak ile İran arasında yeni stratejik ortaklıkların kurulması adına mutabakatların imzalandığını açıkladı.

Stratejik Ortaklık ve Projeler Üzerine Görüşmeler

Sudani ise, "İran ile geniş ve çok disiplinli ikili stratejik ortaklığı ele aldık" diyerek, ideali hedefler doğrultusunda sınır güvenliği ve kalkınma yolunda atılan adımları anlattı. İki lider, Basra-Şelamçe hattındaki projeler ve sınır sanayi bölgelerine değindi. Ayrıca, 14 ayrı mutabakat zaptının imzalandığı bilgisini paylaştı.

Bölgesel Güvenliğe Dair Önemli Mesajlar

Pezeşkiyan, "Siyonist varlık Gazze'de insanlığa karşı en iğrenç suçları işliyor" diyerek, işbirliği çabalarının bölgedeki güvenliği pekiştireceğini vurguladı. Toplantıda, iki ülke arasında terörle mücadele ve bölgesel istikrar sağlama konularında da önemli anlaşmalara varıldığı belirtildi.

Pezeşkiyan'ın İki Gün Sürecek Ziyareti

Pezeşkiyan, ziyaret programı çerçevesinde Necef, Kerbela, Basra, Erbil ve Süleymaniye şehirlerini de ziyaret edecek. Bu temasların, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmesi bekleniyor.