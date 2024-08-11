İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yeni Kabine Listesini Meclise Sundı

İran’ın Yeni Kabine Listesi Meclis’e Sunuldu

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kabine listesini Meclise sunarak önemli bakanlıklar için adaylarını belirledi. Dışişleri Bakanlığı için Abbas Arakçi, İçişleri Bakanlığı içinse İskender Mumini öne çıktı.

Öne Çıkan Adaylar

Pezeşkiyan, kabinesinde yer almasını istediği 19 ismi Meclise sunarken, Dışişleri Bakanı olarak eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminin Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer anlaşmaların başmüzakerecisi Abbas Arakçi'yi aday gösterdi.

İçişleri Bakanlığına asker kökenli olan eski Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri ve eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral İskender Mumini önerildi. Ayrıca, Savunma Bakanlığı için Tuğgeneral Aziz Nasırzade ve İstihbarat Bakanlığı için mevcut Bakan İsmail Hatib listede yer aldı.

Kabine Listesinin Süreci

Kabine listesinde ayrıca Yol ve Şehircilik Bakanlığına kadın mimar Ferzane Sadıki aday gösterildi. Mecliste muhafazakârların çoğunlukta olduğu bu listede, bir hafta sürecek görüşmelerin ardından güven oylaması yapılması bekleniyor.