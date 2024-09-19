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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Zorbalığa Müsamaha Gösteremeyiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, barışçıl ilişkiler hedeflediklerini ancak zorbalığa karşı kesin duruş sergileyeceklerini ifade etti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:42
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Zorbalığa Müsamaha Gösteremeyiz

Barışçıl İlişkiler İçin Çaba

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran’ın diğer ülkelerle ilişkilerinde sorun olmadığını vurgulayarak, karşılıklı saygı temelinde ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Tahran’da düzenlenen Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısında konuşan Pezeşkiyan, zorbalığa karşı taviz vermeyecekleri konusunda uyardı.

İlişkilerin Güçlendirilmesi

Pezeşkiyan, “Birçok kez dile getirdiğim gibi, bizim hiç kimseyle kavgamız yok. Barış, dostluk ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin geliştirilmesi için çabalıyoruz, ancak zorbalığa kesinlikle müsamaha göstermeyiz.” şeklinde belirtti.

Batılı Ülkeler ve İsrail Eleştirisi

Gazze ve Lübnan’daki saldırılara destek veren batılı ülkeleri eleştiren Pezeşkiyan, “On binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine ve okulların, hastanelerin bombalanmasına nasıl destek verebiliyorlar?” diye sordu.

Komşu Ülkelerle İlişkiler

Komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Pezeşkiyan, bu amaca ulaşmak için imzalanan anlaşmaların takip edilmesi, enerji sektörü, ulaşım ve sınır ticareti gibi alanlarda işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Meclis’in bu süreçte önemli bir rol üstlenmesi gerektiğine değindi.

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