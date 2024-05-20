İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümüne dair Ankara’dan ilk açıklama Hakan Fidan’dan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, helikopter kazasında nedeniyle hayatını kaybetmiş olan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ile yaptığı ortak basın toplantısında konuştu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı’nın ölümüne dair Hakan Fidan “İran’dan gelmiş olan vefat açıklaması bizi de derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan’a Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan “Kazayı ilk haber aldığımız andan itibaren sürekli irtibat halinde olduk ve elimizdeki tüm imkanları seferber etmek için çabaladı. Ancak maalesef aldığımız haber bizi derinden üzdü. İran halkının başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

“Gazze konusunda tavrımız ortak”





Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar’la olan görüşmesi hakkında da açıklama yaptı.

Bakan Fidan açıklamasında, “Türkiye ve Pakistan, İslam dünyasının sesi olabilmek için birlikte çalışmaya ve stratejik ortaklığa devam edecek. Kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir adım daha atacağız. Ticari hacmimizi de 5 milyar dolara çıkarmak için hedef belirledik. Bölgesel konuları da beraber ele aldık. Afgan kardeşlerimiz için neler yapılabilir bunu görüştük. Gazze’de işlenen insani suça karşı ise Pakistan’la tavrımı ortak. İnsan hakları ve demokrasi dersi verip de çifte standart uygulayanları kınıyoruz” sözlerine yer verdi.