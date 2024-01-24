İran Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi: İbrahim Reisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8. toplantısına katılmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Reisi ve beraberindeki heyet, saat 13.54'te Esenboğa Havalimanı'na uçakla indi ve görüşme yapılacak alana doğru yola çıktı.

Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkanı Reisi, Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye-İran KEK Eşbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ankara Vali Yardımcısı Selçuk, İran Petrol Bakanı Ovci, İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade ve diğer yetkililer tarafından ağırlandı. Reisi ve Erdoğan arasındaki resmi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Gazze, Irak, Suriye, Kafkasya, Afganistan ve Ukrayna'da yaşanan bölgesel sorunlar da ele alınacak.



REİSİ'DEN KRİTİK TÜRKİYE ZİYARETİ

Reisi'nin Ankara ziyareti, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8. toplantısına ev sahipliği yapması açısından önemli. Bu toplantıda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalanması ve ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

REİSİ'NİN ÖNCEKİ 2 ZİYARETİ ERTELENMİŞTİ

Reisi'nin Ankara ziyareti daha önce iki kez ertelenmişti. İlk erteleme, Kasım ayında Gazze'de yaşanan olayların diplomatik yansımaları nedeniyle oldu. İkinci erteleme ise Ocak başında IŞİD'in İran'da 100'e yakın kişinin ölümüne neden olan saldırısı nedeniyle gerçekleşti.





REİSİ İLE ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNDE HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

Reisi'nin Ankara ziyaretinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Gazze'de yaşanan son olaylar, Irak, Suriye, Kafkasya, Afganistan ve Ukrayna'daki çatışmalar gibi bölgesel meseleler de gündeme gelecek. İki ülke, bölgedeki istikrar ve güvenliği sağlamak için ortak siyaset belirlemeye çalışacak.