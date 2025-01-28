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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, Davos'taki Açıklamalarıyla Protesto Edildi

İran'da Cevad Zarif, Davos'taki açıklamaları nedeniyle Meşhed'de protestolara maruz kaldı. Göstericiler istifa talep etti.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:39
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, Davos'taki Açıklamalarıyla Protesto Edildi

İran'ın Meşhed kentinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevad Zarif Davos'ta yaptığı açıklamalar nedeniyle protestolara neden oldu. Olay, onlarca kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Yerel haber kaynağı Entekhab'a göre, muhafazarlara destek veren göstericiler, Zarif'in istifasını istedi. "Amerikancı Zarif idam edilmeli", "Ya istifa, ya görevden alma", "Zarif hata yaptı" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan reformist eğilimli Mesud Pezeşkiyan hükümetine yönelik sloganlar attı.

Zarif, geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı açıklamada, "Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirdiği saldırının ABD ile İran müzakerelerine zarar verdiği, Tahran'da birçok kadının artık başörtüsü takmaması ve bu yasağı çiğnemesine rağmen hükümetin baskı uygulamama kararı aldığı" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, ülkedeki muhafazakar grupların tepkisini çekerken, göstericilerin protesto eylemleri daha da keskin bir hal aldı.

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