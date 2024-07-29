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İran Cumhurbaşkanından İsrail Uyarısı: 'Büyük Bir Hata Olur'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a olası saldırısının büyük bir hata olacağına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 18:00
İran Cumhurbaşkanından İsrail Uyarısı: 'Büyük Bir Hata Olur'

İran Cumhurbaşkanı'ndan Kritik Açıklama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a olası bir saldırısının sonuçlarının ağır olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Bu açıklama, IRNA haber ajansına göre, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde gündeme geldi.

İlişkiler ve Bölgesel Gelişmeler

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler üzerinde duruldu. Pezeşkiyan, Fransa ile ilişkilerin dürüstlük ve karşılıklı güven esasına dayanarak ilerleyebileceğini belirtti.

Pezeşkiyan, ayrıca İsrail'in Lübnan'ın güney sınırlarında tırmanan geriliminden duyduğu endişeyi dile getirdi. 'Siyonist rejimin Lübnan'a saldırısı, kendileri için ağır sonuçlara yol açan büyük bir hata olur' ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Bakışı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, İran'ın Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri ile ilişkilerinin yeni hükümet döneminde sağlıklı bir şekilde gelişmesini umduğunu ifade etti.

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