İran Cumhurbaşkanından İsrail Uyarısı: 'Büyük Bir Hata Olur'

İran Cumhurbaşkanı'ndan Kritik Açıklama
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a olası bir saldırısının sonuçlarının ağır olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Bu açıklama, IRNA haber ajansına göre, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde gündeme geldi.
İlişkiler ve Bölgesel Gelişmeler
Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler üzerinde duruldu. Pezeşkiyan, Fransa ile ilişkilerin dürüstlük ve karşılıklı güven esasına dayanarak ilerleyebileceğini belirtti.
Pezeşkiyan, ayrıca İsrail'in Lübnan'ın güney sınırlarında tırmanan geriliminden duyduğu endişeyi dile getirdi. 'Siyonist rejimin Lübnan'a saldırısı, kendileri için ağır sonuçlara yol açan büyük bir hata olur' ifadelerini kullandı.
Fransa'nın Bakışı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, İran'ın Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri ile ilişkilerinin yeni hükümet döneminde sağlıklı bir şekilde gelişmesini umduğunu ifade etti.