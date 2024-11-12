İran'da 200 Kadına Taciz ve Tecavüzden İdam Cezası İnfaz Edildi

İran'da Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Sert Adım

İran'ın Hemedan eyaletinde, 200'den fazla kadına taciz ve tecavüz vakasından dolayı idama mahkum edilen A.S'nin cezası infaz edildi. Bu gelişme, kadınların güvenliği konusundaki hassasiyeti bir kez daha gündeme getirdi.

İdam Cezası Hemedan'da İnfaz Edildi

Mehr Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, A.S hakkındaki idam cezasası Hemedan Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda sabah saatlerinde, halka açık bir alanda infaz edildi. Bu durum, toplumda infazın sonuçları üzerine tartışmalara yol açtı.

Toplu Şikayetler ve Soruşturma Süreci

A.S'nin yargılanması, toplu şikayetler üzerine 9 ay önce Hemedan Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma doğrultusunda gerçekleşti. Yargılama sürecinin ardından, A.S suçlu bulunarak idam cezasına mahkum edildi ve bu karar Yargıtay tarafından da onandı.

Bu olay, İran'da kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüz gibi suçlarla mücadelede hükümetin aldığı sert tutumun bir örneği olarak öne çıkıyor.

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