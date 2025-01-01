DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,47 0,16%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.283.258,06 0,22%

İran'da 2024 Olaylarla Geçti: Helikopter Kazası ve İsrail İle Saldırılar

İran'da 2024, helikopter kazası, bombalı saldırılar ve İsrail ile karşılıklı saldırılarla şekillendi. Ülkede yaşanan olayların detayları belirginleşti.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 11:25
İran'da 2024 Olaylarla Geçti: Helikopter Kazası ve İsrail İle Saldırılar

İran'da 2024 Olaylarla Geçti

İran, 2024 yılına damgasını vuran olaylarla gündeme geldi. Kirman eyaletindeki bombalı saldırı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesi, İsrail ile karşılıklı saldırılar ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran'da suikasta uğraması gibi pek çok kritik gelişme yaşandı.

Kirman'da Bombalı Saldırılar

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölümünün 4. yılında düzenlenen anma törenleri sırasında, Kirman'da iki patlama meydana geldi. Saldırılarda, kadın ve çocukların da içerisinde bulunduğu 89 kişi hayatını kaybederken, 284 kişi yaralandı. İranlı yetkililer, canlı bomba saldırısı olduğunu belirtirken, DEAŞ terör örgütü saldırıları üstlendi.

İran ve İsrail Arasındaki Karşılıklı Saldırılar

1 Nisan'da, İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yakınında bulunan konsolosluk binasına füzeli saldırı düzenleyerek 7 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. İran, bu saldırıya karşılık vereceğini ifade etti. 13 Nisan gecesi İran, İsrail'e İHA ve füzelerle saldırı gerçekleştirirken, 19 Nisan'da da İran'ın İsfahan eyaletine bir hava saldırısı olduğu bildirildi.

Reisi'nin Helikopter Kazası

19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri kazaya uğradı. Helikopterde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer önemli isimler de bulunuyordu. Türkiye’nin yardım talebi üzerine, arama kurtarma çalışmalarına Akıncı İHA katıldı, fakat kazadan sağ kurtulan olmadı.

Yeni Cumhurbaşkanı Seçimi

Reisi'nin kazasından sonra, Muhammed Muhbir başkanlığında bir ay içinde yeni cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştirildi. Adaylar arasında Mesud Pezeşkiyan ve Said Celili öne çıkarken, Temmuz ayında yapılan seçimde Mesud Pezeşkiyan yeni Cumhurbaşkanı oldu.

Heniyye’ye Suikast

Hamas lideri İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da düzenlenen bir suikast sonucu yaşamını yitirdi. İran, bu saldırıyı İsrail’e atfederek, gerekli karşılığı vereceğini duyurdu.

İran'ın Saldırıları ve İsrail'in Yanıtı

İran Devrim Muhafızları, 1 Ekim'de İsrail hedeflerine yönelik füze saldırısı düzenlerken, İsrail ordusu 26 Ekim’de karşılık verme amacıyla İran’daki askeri noktaları hedef aldı. Her iki ülkenin açıklamaları ise birbirini çürütmekteydi.

Suriye'deki Çekilme

2024 yılının sonunda, Baas rejiminin devrilmesi sonucu İran, Suriye’den çekilmek zorunda kaldı. İran hükümet sözcüsü, 4 bin İranlıyı Suriye'den tahliye ettiklerini belirtirken, bu durum İran halkında rahatsızlık yarattı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Türkiye Yazarlar Birliği 2024 Ödülleri Sahiplerini Buldu
3
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde Büyük İkramiye Kazanan Bileti Satan Bayi Duygularını Paylaştı
4
Bangladeş'te Binlerce Kişi, Hasina Karşıtı Protestolarda Adalet Talep Etti
5
Kars ve Ardahan'da Göletler Dondu, Tunceli'de Bitkilere Kırağı Düştü
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Filistin'de Haklı Olan Er veya Geç Kazanacak

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler