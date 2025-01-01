İran'da 2024 Olaylarla Geçti: Helikopter Kazası ve İsrail İle Saldırılar

İran'da 2024 Olaylarla Geçti

İran, 2024 yılına damgasını vuran olaylarla gündeme geldi. Kirman eyaletindeki bombalı saldırı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesi, İsrail ile karşılıklı saldırılar ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran'da suikasta uğraması gibi pek çok kritik gelişme yaşandı.

Kirman'da Bombalı Saldırılar

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölümünün 4. yılında düzenlenen anma törenleri sırasında, Kirman'da iki patlama meydana geldi. Saldırılarda, kadın ve çocukların da içerisinde bulunduğu 89 kişi hayatını kaybederken, 284 kişi yaralandı. İranlı yetkililer, canlı bomba saldırısı olduğunu belirtirken, DEAŞ terör örgütü saldırıları üstlendi.

İran ve İsrail Arasındaki Karşılıklı Saldırılar

1 Nisan'da, İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yakınında bulunan konsolosluk binasına füzeli saldırı düzenleyerek 7 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. İran, bu saldırıya karşılık vereceğini ifade etti. 13 Nisan gecesi İran, İsrail'e İHA ve füzelerle saldırı gerçekleştirirken, 19 Nisan'da da İran'ın İsfahan eyaletine bir hava saldırısı olduğu bildirildi.

Reisi'nin Helikopter Kazası

19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri kazaya uğradı. Helikopterde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer önemli isimler de bulunuyordu. Türkiye’nin yardım talebi üzerine, arama kurtarma çalışmalarına Akıncı İHA katıldı, fakat kazadan sağ kurtulan olmadı.

Yeni Cumhurbaşkanı Seçimi

Reisi'nin kazasından sonra, Muhammed Muhbir başkanlığında bir ay içinde yeni cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştirildi. Adaylar arasında Mesud Pezeşkiyan ve Said Celili öne çıkarken, Temmuz ayında yapılan seçimde Mesud Pezeşkiyan yeni Cumhurbaşkanı oldu.

Heniyye’ye Suikast

Hamas lideri İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da düzenlenen bir suikast sonucu yaşamını yitirdi. İran, bu saldırıyı İsrail’e atfederek, gerekli karşılığı vereceğini duyurdu.

İran'ın Saldırıları ve İsrail'in Yanıtı

İran Devrim Muhafızları, 1 Ekim'de İsrail hedeflerine yönelik füze saldırısı düzenlerken, İsrail ordusu 26 Ekim’de karşılık verme amacıyla İran’daki askeri noktaları hedef aldı. Her iki ülkenin açıklamaları ise birbirini çürütmekteydi.

Suriye'deki Çekilme

2024 yılının sonunda, Baas rejiminin devrilmesi sonucu İran, Suriye’den çekilmek zorunda kaldı. İran hükümet sözcüsü, 4 bin İranlıyı Suriye'den tahliye ettiklerini belirtirken, bu durum İran halkında rahatsızlık yarattı.