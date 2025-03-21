İran'da 5 Büyüklüğünde Deprem: 16. Yüzyıl Kervansarayı'nın Girişi Yıkıldı

İran'ın Natanz ilçesindeki depremde 16. yüzyıla ait kervansarayın giriş kapısı yıkıldı, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 17:08
İran'da 5 Büyüklüğünde Deprem: 16. Yüzyıl Kervansarayı'nın Girişi Yıkıldı

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Natanz ilçesinde bu sabah meydana gelen 5 büyüklüğünde depremin ardından, artçı sarsıntılar tarihi kervansarayda büyük hasara yol açtı. 16. yüzyıla ait olan Natanz Kervansarayı'nın giriş kapısı, artçı sarsıntılarla birlikte tamamen çöktü.

Natanz Kültürel Miras Daire Başkanı Mehdi Meşhedi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, deprem sonucunda önemli bir tarihi eserin zarar gördüğünü ifade etti. Meşhedi, "Bu sabah Natanz'da meydana gelen deprem sonucu, kervansarayın tarihi girişinde çatlaklar oluşmuştu. Özellikle bugünkü öğleden sonra meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki artçı sarsıntının etkisiyle kapı tamamen yıkıldı," dedi.

Meşhedi, Natanz Çarşısı'ndaki tarihi kervansarayın Safevi dönemine ait olduğunu ve kültürel miras listesine kayıtlı bulunduğunu da vurguladı.

Öte yandan, Natanz Kriz Yönetimi Merkezi Müdürü Mansur Şişfuruş, artçı sarsıntılar sonrasında bazı konutlarda hasar meydana geldiğini belirtti. Ancak, İranlı yetkililer, depremin ardından herhangi bir can kaybı ya da yaralı olmadığını bildirdi.

Sabah saatlerinde merkez üssü İsfahan olan 5 büyüklüğündeki depremin, İran'ın en büyük uranyum zenginleştirme merkezine ev sahipliği yapan Natanz bölgesinde meydana gelmesi, dikkat çekiyor.

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