İran'da 5 Büyüklüğünde Deprem: Hocedek Kentinde Sarsıntı

İran’ın Hocedek Kentinde 5 Büyüklüğünde Deprem

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Hocedek kentinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden alınan bilgilere göre, depremin merkez üssü Hocedek olarak belirlendi.

Yerel saatle 15.47'de kaydedilen deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından can kaybı veya maddi hasar ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu tür doğal olaylar, bölgede yaşayan halk için tedirginlik yaratmakta ve acil durum hazırlıkları gündemi meşgul etmektedir. Son gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.