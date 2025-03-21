İran'da 5 Büyüklüğünde Deprem: Natanz Şehrini Vurdu

İran'ın Natanz kentinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, detaylar henüz açıklanmadı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:43
İran'da 5 Büyüklüğünde Deprem: Natanz Şehrini Vurdu

İran'ın Natanz Kentinde Deprem Alarmı

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Natanz kentinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, depremin yerel saatle 10.23'te kaydedildiği belirtildi.

Depremin Detayları

Merkez üssü Natanz olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı. Şu an için, depremde can kaybı veya yaralı olup olmadığı konusunda ek bir bilgi verilmedi.

İfşalar ve Normalleşme Süreci

İran'da meydana gelen bu tür sarsıntılar, yer altı fay hatlarının aktif olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle yetkililer, gelişmeleri yakından takip ediyor.

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