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İran'da ABD Büyükelçiliği Baskınının 45. Yıl Dönümünde Protesto Gösterisi

Tahran'da, ABD elçiliği baskınının 45. yılı etkinlikleri ve gösterilerle anıldı. Protestolar, Washington yönetimine karşı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 12:12
İran'da ABD Büyükelçiliği Baskınının 45. Yıl Dönümünde Protesto Gösterisi

İran'da ABD Büyükelçiliği Baskınına Dikkat Çekildi

İran'da, ABD'nin Tahran Büyükelçiliği baskınının ve ardından gelen rehine krizinin 45. yılı vesilesiyle, eski büyükelçilik binası önünde büyük bir gösteri düzenlendi. Bu etkinlik, her yıl "Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" olarak kutlanıyor.

Ülke Genelinde Gösteriler

Bu yıl da, "Amerika dünyadaki kötülüklerin merkezidir" sloganıyla, ülke genelinde bir dizi protesto yapıldı. Tahran'daki gösterilere on binlerce kişi katıldı. Başkentte, üst düzey askeri ve sivil yetkililerin de iştirak ettiği etkinlikte, İzmir ve Filistin bayrakları ile Hizbullah flamaları taşındı.

Protestoların Detayları

Filistin Meydanı'nda başlayan gösteri, elçilik binasına doğru yürüyüşle devam etti. Göstericiler, ABD ve İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı. Etkinlik sırasında, Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları da dramatize edildi.

Yüksek Komutanın Açıklamaları

Gösteride konuşan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "İsrail ve ABD'nin politikalarını değiştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu yıkıma sürükleyecektir" şeklinde uyarıda bulundu. Selami, "Hiçbir şey ABD'nin iradesine göre işlemiyor. Müslümanların bu bölgenin kaderini belirleyeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Tarihsel Bağlam

İran'da 1-11 Şubat 1979 tarihleri arasında meydana gelen devrimle, Ayetullah Humeyni, Şah Rıza Pehlevi'yi devirdi. 4 Kasım 1979'da, devrimci öğrenciler ABD'nin Tahran'daki Büyükelçiliğini işgal etti ve 66 kişiyi rehin aldı. Süreç, uluslararası ilişkileri derinden etkileyen bir kriz halini aldı ve ABD, kurtarma operasyonu düzenlese de başarısız oldu. Nihayetinde, 19 Ocak 1981'de Cezayir Anlaşması ile rehine krizi sona erdi ve iki ülke arasındaki ilişkiler tamamen koptu.

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