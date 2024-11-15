İran'da Aktivist Kiyanuş Senceri'nin İntihar İddiası Tepki Çekti

İran'da Siyasi Tutuklular İçin İntihar Uyarısı

İran'da siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulunan aktivist Kiyanuş Senceri'nin intihar ederek yaşamına son verdiği iddiaları, sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Senceri, siyasi nedenlerle tutuklu bulunduklarını belirttiği mahkumların serbest bırakılmaması halinde intihar edeceğini duyurmuştu.

Sosyal Medyada Paylaşımlar ve Tepkiler

Ülke içindeki muhalif aktivistlerden olan Senceri, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda; "Hiç kimse fikrini ifade ettiği için hapse atılmamalı. Protesto her İran vatandaşının hakkıdır." ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu talebinin gerçekleşmemesi üzerine intihar etmeden birkaç saat önce tekrar paylaşımda bulundu.

Senceri'nin intiharının hemen ardından, sosyal medyada bu durumu aktaran aktivistler, Senceri'nin cesedini Tahran'ın merkezinde gördüklerini belirttiler. Onlara göre, cesedin Senceri'ye ait olduğuna dair güçlü deliller mevcut.

Olayla İlgili İfade ve Soruşturmalar

Muhalif gruplar, İran yönetimini olayla ilgili sert bir şekilde eleştirirken, Tahran Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammed Şehriyari, konunun şüpheli ölüm olarak incelendiğini ve polisin binadaki güvenlik kameralarına ait görüntüleri araştırdığını açıkladı. Bazı aktivistler ise Senceri'nin cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia etti.

Cenaze Töreni ve Senceri'nin Geçmişi

Senceri'nin yakınları, cenazesinin bugün Tahran'daki Beheşt-i Zehra kabristanında defnedileceğini belirtti. 42 yaşındaki Senceri, öğrencilik dönemindeki siyasi faaliyetleri nedeniyle birkaç kez tutuklandıktan sonra Norveç'e, oradan da ABD'ye gitmişti. ABD hükümeti tarafından finanse edilen "Amerika'nı Sesi" televizyonunun Farsça servisinde çalışan Senceri, 2015'te ailevi sebeplerle geri döndüğü İran'da tutuklanmış ve 3 yıl hapis cezası almıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.