İran'da Aktivistten Cesur Eylem: Dudaklarını Dikti

İran'da Tutuklular İçin Dudaklarını Dikti

İran'da bir aktivist, siyasi tutukluların serbest bırakılması talebiyle dudaklarını diktiğini duyurdu. Tahran'da gerçekleştireceği oturma eylemi ile dikkatleri üzerine çeken Hüseyin Roneki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hafta içinde intihar eden aktivist Kiyanuş Senceri'nin taleplerini sürdüreceğini belirtti.

Kiyanuş’un Mesajını Devam Ettirecek

Roneki, dudaklarını diktiğine dair paylaştığı fotoğraflarında, Tahran'ın Veliasr Caddesi'nde yalnız başına oturma eylemi gerçekleştireceğini duyurdu. Mesajında, "Ben gelip oturduğumda beni tutuklayabilir veya götürebilirsiniz. O zamana kadar direnişim kendime aittir. Kiyanuş'un hayatını verdiği dava uğruna savaşacağım. Dudaklarım mühürlü kalacak ancak eylemlerim onun mesajını güçlendirecek." ifadelerine yer verdi.

Protestolar ve İntihar Olayı

Geçtiğimiz günlerde Kiyanuş Senceri, 13 Kasım'da siyasi tutukluların serbest bırakılmaması durumunda intihar edeceğini açıklamıştı. Senceri, 2021'deki protestolar sırasında cinayet ve kamu düzenini bozmakla suçlanan üç göstericinin serbest bırakılmasını talep ediyordu. Ailesi ise Senceri'nin, "Hiç kimse fikrini ifade ettiği için hapse atılmamalı. Protesto her İran vatandaşının hakkıdır." şeklindeki mesajından sonra intihar ettiğini bildirdi.

Olayın Araştırılması

Sosyal medyada yankı bulan bu olay, muhalif grupların ülke yönetimini suçlamasına neden oldu. Tahran Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammed Şehriyari, olayın şüpheli ölüm olarak araştırıldığını ve polis tarafından binadaki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ifade etti. Bazı aktivistler ise Senceri'nin cinayete uğramış olabileceğini öne sürdü.

Senceri'nin cenazesi ise 15 Kasım'da Tahran'daki Beheşt-i Zehra kabristanında toprağa verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.