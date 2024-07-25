İran'da Aşırı Sıcaklar Elektrik Tüketiminde Rekor Kırdırdı

Rekor Elektrik Tüketimi

İran, son yılların en sıcak günleriyle karşı karşıya kalırken, elektrik tüketimi dün 79 bin 189 megavat ile yeni bir zirveye ulaştı. Bu durum aşırı sıcakların etkisiyle meydana geldi ve elektrik dağıtım şirketi Tevanir, tüketimi karşılamakta zorluk yaşayabileceğini açıkladı.

Tevanir Müdürü Açıklamalarda Bulundu

Tevanir Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Son günlerdeki sıcaklıkların, geçen yılın aynı dönemine göre 2 derece daha fazla olduğunu belirttik. Bu artış, elektrik tüketiminde aşırı bir yüklenmeye yol açtı," dedi.

Elektirk Tasarrufu Çağrısı

Meşhedi, Tahran'daki sıcaklıkların birkaç gün içinde daha da artmasının beklendiğini, bu nedenle halkın elektrik tüketiminde tasarruf yapması gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, Tahran'da cumartesi gününün tatil ilan edilmesi önerisinde bulunduklarını belirtti. Devlet daireleri ile bankaların da tatil yapmasının, tüketimi azaltmada etkili olacağını ifade etti.

Ülkenin güney bölgeleri, hava sıcaklıklarının 50 dereceye kadar çıktığı raporlarını alırken, meteorolojinin tahminlerine göre, bu cumartesi sıcaklıkların 42 dereceyi aşacağı öngörülüyor.