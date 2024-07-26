Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İran'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Kamu Kurumları Tatil Edildi

İran'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle kamu kurumları yarın saat 10.00'dan itibaren tatil edildi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 19:56
İran'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Kamu Kurumları Tatil Edildi

İran’da Aşırı Sıcaklar, Kamu Kurumlarını Tatil Ettirdi

İran'da etkisini gösteren aşırı sıcaklar sebebiyle, tüm kamu kurumlarının yarın saat 10.00'dan itibaren tatil edileceği duyuruldu.

Rekor Elektrik Tüketimi

24 Temmuz’da İran’da elektrik tüketiminin 79,189 megavat ile rekor seviyeye ulaşması, halk sağlığını tehdit eden bir durum haline geldi. Hükümet, enerji tüketimini yönetme ve halkın sağlığını koruma amacıyla böyle bir karar aldı.

Açıklama ve Uygulama

İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyi, yazılı bir açıklama yaparak bu önlemin gerekliliğini vurguladı. Karara göre, sadece yardım hizmetleri dışında kalacak olan tüm kamu kurumları ve bankalar, yarın 06.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Sıcaklık Değerleri ve Tahran Öngörüleri

İran’ın güney kesimlerinde hava sıcaklıkları 50 dereceye kadar ulaşırken, Tahran'da yarın hava sıcaklığının 42 dereceyi aşması bekleniyor. Elektrik dağıtım şirketi Tevanir, aşırı elektrik tüketimini karşılayamayacaklarını belirtmişti.

Tevanir Genel Müdürü'nden Açıklama

Tevanir’in Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 25 Temmuz’da yaptığı bir açıklamada, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ortalama sıcaklıkların 2 derece arttığını ve bu durumun elektrik tüketiminde aşırı yüklenmelere yol açtığını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Evinde klima olanlar dikkat! Bunu yapmayan korkunç hastalığa yakalanabilir!

Nakit arayan gence yaşlıya nakit destek! 70.000 TL ödeme çıktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

O üniversite 100.000 TL burs dağıtıyor! Tercih eden yaşadı!

Nakit arayan gence yaşlıya nakit destek! 70.000 TL ödeme çıktı!

Evinde klima olanlar dikkat! Bunu yapmayan korkunç hastalığa yakalanabilir!

Altın fiyatları uçuşa geçti! O tarihte rekorun rekoru geliyor!

Belediye Personel Alım İlanına Başvuru! Şoför, Operatör ve daha bir çok alanlarda personel alımı yapılıyor

Ay sonunu getiremeyen emekliye müjde! 40.000 TL kredi çıktı!

Günde bir kaşık yemek kolestrolü yok ediyor! İlaçları bıraktıran kür!

13 saniyede uçurtma uçuran çocuk resimleri arasındaki 3 farkı bulanın IQ'su en az 130!

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor