İran'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Kamu Kurumları Tatil Edildi

İran’da Aşırı Sıcaklar, Kamu Kurumlarını Tatil Ettirdi

İran'da etkisini gösteren aşırı sıcaklar sebebiyle, tüm kamu kurumlarının yarın saat 10.00'dan itibaren tatil edileceği duyuruldu.

Rekor Elektrik Tüketimi

24 Temmuz’da İran’da elektrik tüketiminin 79,189 megavat ile rekor seviyeye ulaşması, halk sağlığını tehdit eden bir durum haline geldi. Hükümet, enerji tüketimini yönetme ve halkın sağlığını koruma amacıyla böyle bir karar aldı.

Açıklama ve Uygulama

İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyi, yazılı bir açıklama yaparak bu önlemin gerekliliğini vurguladı. Karara göre, sadece yardım hizmetleri dışında kalacak olan tüm kamu kurumları ve bankalar, yarın 06.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Sıcaklık Değerleri ve Tahran Öngörüleri

İran’ın güney kesimlerinde hava sıcaklıkları 50 dereceye kadar ulaşırken, Tahran'da yarın hava sıcaklığının 42 dereceyi aşması bekleniyor. Elektrik dağıtım şirketi Tevanir, aşırı elektrik tüketimini karşılayamayacaklarını belirtmişti.

Tevanir Genel Müdürü'nden Açıklama

Tevanir’in Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 25 Temmuz’da yaptığı bir açıklamada, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ortalama sıcaklıkların 2 derece arttığını ve bu durumun elektrik tüketiminde aşırı yüklenmelere yol açtığını ifade etti.