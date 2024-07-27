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İran'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Kamu Kurumları Tatil Edildi

İran'da sıcak hava nedeniyle kamu kurumları bir gün daha tatil edildi, enerji koruma önlemleri alındı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 13:57
İran'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Kamu Kurumları Tatil Edildi

İran'da Sıcak Hava Dalgası Devam Ediyor

Ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle İran yönetimi, yarın tüm kamu kurumlarının tatil edilmesine karar verdi. İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyi tarafından yapılan resmi açıklamada, bu adımın halk sağlığını korumak ve enerji tüketimini kıstamak amacıyla alındığı ifade edildi.

Bugün de Tatil İlan Edilmişti

Bugün de yine aynı nedenlerden ötürü, kamu kurumları ve bankaların saat 10.00'dan sonra kapalı kaldığı bildirildi. Ülkenin güney bölgelerinde hava sıcaklıkları 50 dereceye kadar ulaşırken, başkent Tahran'da sıcaklık 41 derece olarak ölçüldü.

Elektrik Tüketiminde Rekor Seviyeler

Tevanir elektrik dağıtım şirketi, 24 Temmuz'da ülke genelindeki elektrik tüketiminin 79 bin 189 megavat ile rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Şirket, bu aşırı tüketimin karşılanamayacağını belirterek, 27 Temmuz'da kamusal ve özel sektör için tatil önerisinde bulunmuştu.

Sıcaklık Artışı ve Elektrik Tüketimi

Tevanir'in Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 25 Temmuz tarihinde yaptığı bir açıklamada, son günlerde ortalama sıcaklıkların, geçen yılın aynı dönemine göre 2 derece arttığını ve bu durumun elektrik tüketiminde aşırı yüklenmelere yol açtığını bildirdi.

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