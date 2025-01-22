İran'da Askeri Uçak Düştü: İki Pilot Yaralı Olarak Kurtuldu

İran'da Askeri Uçak Kazası

İran'ın Hemedan eyaletinde bir askeri uçağın düştüğü bildirildi. Olayda bulunan iki pilot yaralı olarak kurtuldu.

Yetkililerden Açıklama

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hemedan Vali Yardımcısı Hamza Emrayi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Emrayi, askeri uçağın Hemedan'ın Kebuderaheng ilçesinde düştüğünü, kazanın nedeninin ise halen araştırıldığını ifade etti.

Pilotların Durumu

Emrayi, uçağın pilotlarının düşüş öncesinde uçaktan ayrıldıklarını ve hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldıklarını aktardı. Ayrıca, düşen uçağın türüyle ilgili herhangi bir bilgi verilmediği, gerekli açıklamaların daha sonra yapılacağı belirtildi.