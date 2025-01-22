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İran'da Azerbaycan Büyükelçiliği Saldırganına İdam Cezası Onandı

İran Yüksek Mahkemesi, Azerbaycan Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırının failine verilen idam cezasını onayladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:35
İran'da Azerbaycan Büyükelçiliği Saldırganına İdam Cezası Onandı

İran'da İdam Cezası Onandı

İran Yüksek Mahkemesi, Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine terör saldırısı gerçekleştiren saldırgan hakkında verilen idam cezasını onadı. Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, başkent Tahran'da yapılan basın toplantısında bu önemli gelişmeyi duyurdu.

İdam Kararının Detayları

Cihangir, "Mahkemenin kararının ardından Azerbaycan Büyükelçiliğine saldıran şahsın dosyası Yargıtay tarafından onandı ve adı geçen şahsa kısas (idam) cezası verildi." dedi. Ayrıca, kararın infazı için ceza mahkemesine gönderildiğini belirten Cihangir, saldırının kurbanının ailesinin onayıyla cezanın infaz edileceğini ifade etti.

Azerbaycan Büyükelçiliği'ne Yapılan Saldırı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak 2023 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıda, büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş, iki güvenlik görevlisi ise yaralanmıştı. Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, saldırganın olaydan sonra yakalandığını ve saldırının "şahsi ve ailevi sorunlar" nedeniyle düzenlendiğini açıkladı. Ancak daha sonra Rahimi görevden alındı.

Azerbaycan'ın Tepkisi ve Büyükelçiliğin Faaliyeti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirmişti. Saldırı sonrasında, 29 Ocak 2023 tarihinde Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin faaliyeti askıya alındı ve tüm personel ile aileleri Bakü'ye dönmek zorunda kaldı. Azerbaycan, Tahran'daki Büyükelçiliğini Temmuz 2024'te yeniden açmıştı.

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