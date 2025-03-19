İran'da 'Çarşamba Suri' Kutlamalarında 21 Ölü, 6.419 Yaralı

İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 21 kişi hayatını kaybetti, 6.419 kişi yaralandı. Yaralıların 18'inin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:40
İran'da 'Çarşamba Suri' Kutlamalarında 21 Ölü, 6.419 Yaralı

İran'da 'Çarşamba Suri' Kutlamalarının Korkunç Sonucu

İran'da Hicri Şemsi takvimine göre yılın son çarşambasında düzenlenen ve 'Çarşamba Suri' olarak bilinen kutlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e, yaralananların sayısı ise 6.419'a yükseldi.

Tahran'da Korku Dolu Anlar

Başkent
Tahran'da dün akşam iftara müteakip başlayan kutlamalarda, bazı katılımcılar ateş yakarak üzerinden atladı, diğerleri ise havai fişekler ve maytaplar kullandı. Ancak, el yapımı patlayıcıların devreye girmesiyle olaylar trajik bir hal aldı.

Tahran Emniyet Müdürlüğü, kutlamalar sırasında patlayıcı madde kullananları insansız hava araçları ile tespit edeceğini duyurmasına rağmen, can kayıpları önlenemedi.

Yaralıların Durumu ve Bölgesel Dağılım

İran Acil Durum Merkezinin verilerine göre, kutlamalarda meydana gelen kazalar sonucunda ölenlerin sayısı 21'e, yaralı sayısı ise 6.419'a çıktı. Yaralılardan 18'inin durumu ağır olarak bildirildi. Yaralanmalar en çok Tahran, Doğu Azerbaycan ve Batı Azerbaycan şehirlerinde meydana geldi.

Sabah saatlerinde yapılan ilk açıklamada, ölü sayısının 19, yaralı sayısının ise 5.568 olduğu belirtilmişti.

Bir Gelenek Mi, Tehlike Mi?

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da, Nevruz'dan önceki yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda çocuklar ve gençler ateşlerin üzerinden atlarken, havai fişek ve patlayıcı maddeleri ateşe vermektedir. Ancak, her yıl bu kutlamalarda yaşanan kazalar, onlarca kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına neden oluyor.

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