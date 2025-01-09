İran'da Casusluk Suçlamasıyla Gözaltına Alınan İsviçreli İntihar Etti

İran'da casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan İsviçre vatandaşı, gözaltı merkezinde intihar etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 20:10
İran'da Casusluk Suçlamasıyla Gözaltına Alınan İsviçreli İntihar Etti

İran, Simnan eyaletindeki gözaltı merkezinde casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan bir İsviçre vatandaşının intihar ettiğini duyurdu.

İran Yargı Erkine yakınlığı ile bilinen Mizan Online Haber Ajansı, konuya ilişkin açıklamaları Simnan Eyaleti Yargı Başkanı Muhammed Sadık Ekberi üzerinden aktardı. Ekberi, olayın bu sabah saatlerinde yaşandığını belirtti.

Casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan İsviçrelinin, güvenlik birimleri tarafından tutuklandığını ifade eden Ekberi, dosyada belgelerin ve delillerin mevcut olduğunu vurguladı.

Ekberi, şahsın Simnan Cezaevinde başka bir tutuklu ile birlikte tutulduğunu ve sabah saatlerinde hücre arkadaşından yiyecek talep ettiğini açıkladı. Yeniden yalnız kaldığı sırada intihar eylemini gerçekleştirdiği bilgisi verildi.

Hapishane görevlilerinin İsviçre vatandaşını kurtarmak amacıyla hemen müdahale ettikleri, ancak bu çabaların sonuç vermediği belirtildi. Ekberi, olay mahallindeki tüm delil ve belgelerin incelendiğini ve bu durumun net bir şekilde intihar olarak değerlendirildiğini belirtti.

Öte yandan, söz konusu İsviçre vatandaşının adı ve ne zaman gözaltına alındığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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