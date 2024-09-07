İran'da Çocuk Kaçırma Girişimi: 12 Afgan Gözaltında

İran'da Afgan Göçmenlere Yönelik Operasyon

İran, düzensiz göçmenlerin yarattığı sorunlarla gümüştaşarken, ülkede 12 Afgan uyruklu kişi, çocuk kaçırma girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan ilçesinde düzenlenen ortak operasyonda, İstihbarat Bakanlığı ve Devrim Muhafızları Ordusu ekipleri, 12 Afgan göçmeni gözaltına aldı. Bu kişilerin, bölgede çocuk ve gençleri silah zoruyla kaçırmaya çalıştığı bildirilmektedir.

Düzensiz Göçmen Sorunu

Son dönemde İran yetkilileri, Afgan uyrukluların yanında diğer düzensiz göçmenlerin de ülkeye yasa dışı yollarla girmesinin neden olduğu sorunları vurguluyor. Açıklamalarda, bu yabancıların ülke sınırlarından çıkarılacağı belirtildi.

Tarih boyunca Afgan mülteci akınının sürdüğü İran, resmi verilere göre yaklaşık 5 milyon Afgan göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Bunların büyük bir kısmı ise düzensiz göçmen statüsündedir.

Yüksek Profilli Açıklamalar

Eski İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Ekim 2023'te "Yasa dışı göçmenler ülkeyi terk etmelidir" dedi. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise bu tür göçmenlerin sosyal sorunları artırdığını vurgulayarak, bu meseleye çözüm bulacaklarını ifade etti.

Sinir Duvarı Projesi

Öte yandan, İran son aylarda Afganistan sınırına 930 kilometre uzunluğunda bir duvar örme çalışmalarına başlamıştır. İçişleri Bakanı Mumini, 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenlerin sınır dışı edilmesinin bir öncelik olduğunu kaydetmiştir.