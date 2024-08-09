İran'da Eğitim Uçağı Düştü: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'da Eğitim Uçağının Düşmesiyle Yaşanan Trajedi

İran'ın Elburz eyaletindeki Nazarabad ilçesinde sabah saatlerinde bir eğitim uçağı düştü. Olay, sivil havacılık yetkilileri tarafından doğrulandı.

Olayın Detayları

İran resmi haber ajansı IRNA tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 kişilik kapasiteye sahip eğitim uçağının düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Diğer yolcu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile İlgili Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından, kazanın nedeni ile ilgili olarak yetkililerin soruşturma başlattığı bildirildi. Kamuoyunda endişe yaratan bu tür kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.