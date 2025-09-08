İran'da Elektrik Kesintileri Artıyor: Vatandaşlar Kalıcı Çözüm İstiyor

AHMET DURSUN - İran'da özellikle son aylarda sıcak havaların etkisiyle enerji tüketiminin zirveye çıkması, ülkeyi ciddi bir enerji sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktı. Artan kesintiler, sanayi üretiminden kamu hizmetlerine ve gündelik yaşama kadar geniş bir alanda olumsuz etkiler yaratıyor.

Krizin Boyutu ve Nedenleri

Petrol ve doğal gaz rezervleri açısından zengin olmasına rağmen İran, son haftalarda tarihin en ciddi enerji krizlerinden birini yaşıyor. Tahran'da mahalle mahalle uygulanan ve 2 saate kadar varan sırayla elektrik kesintileri, özellikle aşırı tüketim dönemlerinde gündelik yaşamı zorluyor. Yetkililer tasarruf çağrılarını yineliyor; krizin temel nedenleri arasında aşırı tüketim, altyapı eksiklikleri, yönetimsel yetersizlikler ve yaptırımlar öne çıkıyor.

Hamaney'den Hükümete Talimat

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, hükümet yetkililerini kabul ettiği toplantıda enerji krizine değindi ve "Tüketimin kontrol altına alınması ve israftan kaçınılması" gerektiğini vurguladı. Hamaney, israfın büyük bir bölümünün kamu kurumlarında olduğunu belirterek kamu sektöründeki enerji israfının önlenmesini istedi.

CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN: Özür ve Çözüm Vurgusu

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan aynı toplantıda, enerji krizinin hükümetin öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, "Geçen yıla kıyasla durumda bir iyileşme sağlandı ancak elbette enerji dengesizliği henüz giderilmedi. Bu yüzden kaçınılmaz olarak uygulanan kesintiler için halktan ve üreticilerden özür dilemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir Enerji ve Kısa Vadeli Önlemler

İran hükümeti, arz güvenliğini sağlamak için yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmayı planlıyor. Dört yıl içinde tamamlanması hedeflenen projelerle güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen kapasitenin artırılması amaçlanıyor. Ancak yetkililer, kısa vadede en etkili adımın tasarruf ve verimlilik uygulamaları olduğunu belirtiyor.

Kesintilerin Ekonomi ve Kamu Hizmetlerine Etkisi

Enerji kesintileri nedeniyle bazı sanayi tesisleri üretimlerini yavaşlatmak veya durdurmak zorunda kalırken, kamu kurumları, okullar ve bankalar kimi bölgelerde kısıtlı saatlerde hizmet veriyor. Bu durum vatandaşların gündelik yaşamında ciddi zorluklara yol açıyor. Ayrıca Buşehr'deki nükleer enerji santrali ülke toplam üretiminin yalnızca yüzde 1'ini karşıladığı için krize çözüm olamıyor.

Vatandaş ve Uzman Görüşleri

Tahran sakinleri elektrik ve su kesintilerinden şikayetçi. Güneş enerjisi alanında çalışan elektrik mühendisi Mehdiye Eydi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Elektrik kesintileri gerçekten rutin hayatı etkiliyor. Tüm işler nakliye, alışveriş ve diğer günlük rutin işler elektrik sistemiyle gerçekleşiyor. Bu yüzden herhangi bir sektör veya ev olsun fark etmiyor herkesi etkiliyor." dedi. Eydi, hükümetin güneş enerjisi çalışmalarını hızlandırmasını umduğunu belirtti.

Esnaf Şehriyar Şeybani, elektrik kesintilerinin üreticiyi en fazla etkileyen sorunlardan olduğunu vurgulayarak, "Ben süpermarket işletiyorum ve elektrik kesintileri nedeniyle marketteki dondurma gibi bazı gıda ürünleri bozuluyor. Bu hafta bir gün kesinti oldu ancak geçen hafta marketimizde 4 gün boyunca ikişer saat elektrik kesintisi yaşandı." diye konuştu. Şeybani, israf eleştirilerini kabul etmekle birlikte bunun kesintilere bahane yapılamayacağını söyledi.

Emekli Albay olduğunu belirten Muhammed Karendiş ise asıl sorunun hatalı enerji politikaları olduğunu belirtti: "Bazı vatandaşlarımızın sanki evlerinde havuz varmış gibi enerji tükettikleri doğru ancak meselenin aslı teknik ve stratejik sorunlardan kaynaklanıyor. Bu da şu anda bir çok bölgede günde 2 saat elektrik kesintisine yol açıyor." Karendiş, nükleer enerjinin bugüne kadar arz sıkıntısını gidermediğini ve hükümet politikalarının başarısız olduğunu savundu.

Sonuç

Son haftalardaki aşırı sıcaklarla enerji talebinin rekor seviyelere ulaşması, elektrik kesintilerini artırdı. Halk, sanayi ve kamu hizmetlerini etkileyen bu kesintilere karşı yetkililerden kalıcı çözümler bekliyor; hükümet ise kısa vadede tasarruf, orta ve uzun vadede ise yenilenebilir enerji yatırımlarını çözüm olarak öne çıkarıyor.