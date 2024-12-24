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İran'da Elektrik Kesintileri Tarımı Tehdit Ediyor

İranlı milletvekili Ümid Nasibi, elektrik kesintilerinin tarımı yok etme riski taşıdığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:01
İran'da Elektrik Kesintileri Tarımı Tehdit Ediyor

İran'da Elektrik Kesintileri Tarımı Tehdit Ediyor

İran Meclisi Fars Milletvekili Ümid Nasibi, ülkesinde yaşanan elektrik kesintilerinin tarım sektörünü tehdit ettiğini belirtti. Nasibi, İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) yaptığı açıklamada, halkın elektrik kesintilerine karşı duyduğu öfkeyi dile getirdi.

Halkın Tepkisi Büyüyor

Meclis toplantısında konuşan Nasibi, “Günde 10 saat elektrik kesintisi, tarım, bahçeler, tarlalar ve sebze üretiminin tamamen yok olmasına neden olabilir” uyarısında bulundu.

Enerji Tasarrufuna Teşvik Önerisi

Öte yandan, İran Meclisi Enerji Komisyonu üyesi Abdulhüseyin Himmeti, enerji tasarrufu yapan meskenlerin finansal olarak ödüllendirilmesi gerektiğini ifade etti. Himmeti, “Halktan evsel gaz tüketimini azaltmaları istenmeli ve bu karşılığında bir ticari hesaplama yapılmalıdır” dedi. Örneğin, her aile günlük tüketiminden 100 metreküp gaz azaltırsa, aylık yaklaşık 2-3 milyon Tümen alabileceğini belirtti.

İran'da ekonomik yaptırımların etkisiyle enerji altyapısında yetersiz yatırım yapılması, enerji tedarikinde sorunlar yaratmakta. Kış aylarında sanayi, tarım ve yerleşim bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri, ekonomik ve sosyal sorunların artmasına neden olmaktadır.

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