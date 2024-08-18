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İran'da Eski Diplomatlardan Pezeşkiyan'a Müdahale Çağrısı

77 eski diplomat, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a kabineye müdahale edilmemesi için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 14:21
İran'da Eski Diplomatlardan Pezeşkiyan'a Müdahale Çağrısı

İran Eski Diplomatlardan Müdahaleye İtiraz

İran'da 77 eski diplomat, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın sunduğu kabine listesine müdahale iddiaları üzerine bir mektup yayımlayarak, Pezeşkiyan’a "kabineye müdahale etmeyin" çağrısında bulundu.

Seçim Sonuçlarının Önemi

Mektupta, İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, ülkenin iç ve dış politikasında yeni bir fırsat sunduğu vurgulandı. Seçim sürecinde, değişim ve adalet vurgusu yapan Pezeşkiyan’ı destekleyen çoğunluğun, önerilen bakan adaylarından beklentileri dile getirildi.

Diplomatik Tecrübe Önemli

Eski diplomatlar, Pezeşkiyan'ın kabine listesine müdahale iddiaları sonrasında görevinden ayrılan Muhammed Cevad Zarif’in diplomasi alanındaki deneyiminden yararlanılması gerektiğini belirtti. Zarif, "Anlayışlı Cumhurbaşkanından, değerli evlatların faydalı hizmetlerinden mahrum kalınmamasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Eleştiriler ve Beklentiler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise kabine listesinde eleştirilere karşı, "Kabinenin çalışma performansını bekleyin ve buna göre değerlendirin" şeklinde yanıt verdi. Reform Cephesi Sözcüsü Cevad İmam, kabine listesindeki isimlerin reformist yaklaşımlarla uyumlu olmadığını belirtti.

Güven Oylamaları Başladı

Kabine listesine yönelik halkın görüşlerinin alınacağı meclis oturumları başladı ve Bakan adayları için güven oylamaları 21 Ağustos'da yapılacak.

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