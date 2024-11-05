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İran'da Fahrizade Suikastıyla İlgili Üç Kişi İdama Mahkum Edildi

İran'da 2020 yılında suikasta uğrayan nükleer fizikçi Fahrizade için üç kişi idam cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:04
İran'da Fahrizade Suikastıyla İlgili Üç Kişi İdama Mahkum Edildi

Fahrizade Suikastı ve İdam Cezası

2020 yılında İran'da suikasta uğrayan nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade ile ilgili olarak üç kişi idam cezasına mahkum edildi. Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, düzenlediği basın toplantısında bu davaya ilişkin gelişmeleri paylaştı.

Casusların Yargılanması

Cihangir, Batı Azerbaycan eyaletinde yakalanan bu üç kişinin, Fahrizade’nin suikastında kullanılan teçhizatı alkol kaçakçılığı bahanesiyle taşıdıklarını belirtti. Söz konusu şahısların idam cezası ile cezalandırıldığı kaydedildi. Ayrıca, bu olayla bağlantılı olarak 5 kişinin daha yargılanmasına devam edildiği ifade edildi.

Fahrizade'nin Suikasta Uğraması

Muhsin Fahrizade, 27 Kasım 2020'de Tahran'ın Abserd bölgesinde düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Dönemin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bu terör eyleminin arkasında İsrail’in bulunduğuna dair ciddi kanıtlar olduğunu belirtmişti.

Mossad'ın İlgisi

Ayrıca, Mossad'ın eski başkanlarından Yossi Cohen de Haziran 2021’deki bir televizyon programında, Fahrizade suikastında Mossad’ın "gözetimi altında" olduğunu söyleyerek doğrudan sorumluluğu üstlenmemişti.

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