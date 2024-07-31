İran'da Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Konutuna Havadan Saldırı Düzenlendi

İran'da Suikast Gelişmeleri

İran basını, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da bulunduğu konutun havadan saldırıya uğradığını bildirdi. Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Heniyye'nin henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı hedef alındığı ifade ediliyor.

Saldırının Detayları

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, saldırının Tahran'ın kuzey bölümünde bulunan ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından korunan, gaziler için hizmet veren bir konutta gerçekleştiğini aktardı. Saat 02:00 sularında havadan atılan bir mermi ile hedef alındığı öğrenildi.

Heniyye'nin Ziyareti

Hamas lideri İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'daydı. Olayın hemen ardından Devrim Muhafızları Ordusu, konutuna düzenlenen saldırıyı duyurdu.

İsrail Suçlaması

İran ve Hamas, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililerin olay hakkında sessiz kalmayı tercih ettiği gözlemlendi.

Heniyye'nin Görev Geçmişi

İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştır.