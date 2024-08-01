İran'da Hamas Liderine Yönelik Suikastla İlgili Şok Detaylar

İran'da Hamas Lideri İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikast

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yapılan suikasta dair önemli bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Suikastın, havadan karaya atılan bir roketle gerçekleştirildiği belirtildi.

Suikastın Ayrıntıları

Tahran'ın kuzeyinde bulunan ve Heniyye'nin resmi misafir olduğu konutun dördüncü katına yönlendirilen roket sonucunda odanın pencereleri ve tavanı önemli ölçüde zarar gördü. Fars Haber Ajansı, suikastın yalnızca İsrail tarafından gerçekleştirilen bir "askeri eylem" olduğuna dair kesin bir sonuca ulaştığını açıkladı.

ABD Basınında Farklı İddialar

Öte yandan, New York Times, Heniyye’ye düzenlenen suikastın, konuta aylar öncesinden gizlice yerleştirilen bir bombanın patlatılmasıyla gerçekleştirildiğini öne sürdü. İki İranlı ve bir Amerikalı yetkiliden alınan bilgilere göre, bombanın nasıl yerleştirildiği ve uzun süre fark edilmeden nasıl kaldığına dair detaylar açıklanmadı.

ABD merkezli Axios, bu haberi iki farklı kaynağa dayandırarak doğruladı. Axios'a göre, bombanın, yapay zeka destekli ileri teknoloji bir cihaz olduğu ve Mossad ajanları tarafından uzaktan kumandayla patlatıldığı iddia ediliyor.