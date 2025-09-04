İran’da Hatemu'l Enbiya Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi Atandı

İran Silahlı Kuvvetleri içinde savaş sırasında ortak askeri operasyonları planlamak ve koordine etmekle görevli en üst düzey askeri karargah olarak bilinen Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı komutanlığına Tümgeneral Ali Abdullahi getirildi.

Atama ve açıklama

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı haberine göre, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Abdullahi oldu.

Tümgeneral Abdullahi yayınladığı yazılı mesajda, "İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, ülkeye dayatılan son savaştan önce olduğundan daha hazırlıklıdır, daha yüksek ve daha büyük kazanımlara sahiptir. Aziz İran milletinin gelecek konusunda hiçbir endişesi olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Kutsal birlik ve geçmiş komutanlar

Abdullahi, İran'da İsrail ile 12 gün süren savaş sırasında ortaya çıkan ulusal birliği "kutsal birlik" olarak nitelendirdi ve "İsrail ve ABD'nin ülkeye karşı düşmanca hedeflerini gerçekleştirmelerini engelleyen bu birliğin korunması gerektiğini" vurguladı.

Hatemu'l Enbiya'nın önceki komutanları Tümgeneral Gulam Ali Reşid ve daha sonra yerine geçen Tümgeneral Ali Şadmani, İsrail'in hazirandaki saldırıları sırasında hayatlarını kaybetmişti. Bu olayın ardından karargahın başına atanan komutanın ismi bir süre açıklanmamıştı.

Abdullahi'nin görev geçmişi

Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Abdullahi, askeri faaliyetlerinin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı, Simnan Valisi ve Emniyet Teşkilatı Başkanı olarak görev yaptı. Abdullahi, Temmuz 2016'dan Haziran 2025'e kadar Genelkurmay Başkanlığı Koordinatör Yardımcılığı görevini üstlenmişti.