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İran'da Heniyye Suikastıyla İlgili Gözaltı Yok

İran Yargı Erki Sözcüsü, Hamas lideri Heniyye suikastı ile ilgili henüz gözaltı yapılmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:42
İran'da Heniyye Suikastıyla İlgili Gözaltı Yok

İran'da Heniyye Suikastı Üzerine Açıklama

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastıyla ilgili olarak şu an için herhangi bir gözaltı yapılmadığını duyurdu.

Gözaltı İddiaları Reddedildi

İran devlet televizyonuna konuşan Cihangir, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Bazı gazete ve sosyal medya platformlarında, gözaltılar olduğuna dair iddialar yer almakta. Ancak bu davayla ilgili henüz herhangi bir gözaltı gerçekleşmedi."

İlk Aşama Soruşturma

Olayın ardından, Silahlı Kuvvetler Yargı Başkanının direktifiyle askeri savcılığın soruşturma başlattığını ve delil toplama çalışmalarının ilerlendiğini belirten Cihangir, incelemeler tamamlandığında duruma ilişkin yeni bilgiler paylaşılacağını ifade etti.

İsmail Heniyye, 31 Temmuz tarihinde Tahran'da suikasta uğramıştı.

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