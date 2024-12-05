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İran'da Hüzün Verici 5,6 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

İran'ın Huzistan eyaletinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 08:21
İran'da Hüzün Verici 5,6 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

İran'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İran'ın güneybatısında bulunan Huzistan eyaletinde, 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinin yaptığı açıklamalara göre, depremin merkez üssü Heftgel kenti olarak belirlendi.

Depremin Detayları

Deprem, yerel saatle 07.32'de kaydedildi ve 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bu sarsıntıyla ilgili olarak, can kaybı olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış değildir.

Huzistan eyaletinin bu depremle birlikte sarsılması, bölgedeki halkta büyük bir paniğe yol açarken, yetkililerin durumu değerlendirmeye sürdüğü bildiriliyor.

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