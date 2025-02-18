İran'da İki İngiliz Vatandaşı Casusluk Suçlamasıyla Tutuklandı

İran, iki İngiliz vatandaşının casusluk suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu. Olayın detaylarının araştırılması sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:01
İran'da İki İngiliz Vatandaşı Casusluk Suçlamasıyla Tutuklandı

İran, Casusluk Suçlamasıyla İki İngiliz Vatandaşı Tutukladı

İran, iki İngiliz vatandaşının casusluk suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu. İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, olayın ocak ayında Kirman eyaletinde gerçekleştiğini belirtti.

Tutuklama Gerekçesi ve İddialar

Cihangir, tutuklanan şahısların turist kisvesi altında İran'a girdiklerini ve araştırma adı altında ülkenin birçok eyaletinde bilgi topladıklarını ifade etti. Bu kişilerin, Batılı ülkelerin istihbarat servislerine bağlı gizli kuruluşlarla işbirliği içinde olduklarını da vurguladı.

Devam Eden Soruşturmalar

Kirman Yargı Başkanı İbrahim Hamidi ise, istihbarat ve güvenlik kurumlarının bu şahısların yabancı bir istihbarat teşkilatına bağlı çeşitli kurumlarla bağlantılarını tespit ettiğini açıkladı. Konuya ilişkin ilave soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

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