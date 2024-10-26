İran'da İsrail Hava Saldırıları İddiası

İsrail'in Hedefi: Tahran'ın Askeri Üsleri

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, İsrail'in Tahran'ın batı ve güneybatısındaki bazı askeri üsleri hedef aldığını duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, "Siyonist rejimin saldırısında Tahran'ın batısı ve güneybatısındaki bazı askeri üslerin hedef alındığı görülüyor."

Patlama Sesleri ve Sosyal Medya Paylaşımları

Haberde, bölgeden gelen patlama seslerinin hava savunma füzelerinden kaynaklandığı belirtilirken, sosyal medyada yayımlanan görsellerin çoğunun eski olduğu ve mevcut patlamalarla ilgili olmadığı vurgulandı.