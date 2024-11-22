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İran'da İsrail'in BM'den İhraç Talebiyle Gösteri Düzenlendi

Tahran'daki gösteride, İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edilerek, BM'den ihraç edilmesi istendi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 12:00
İran'da İsrail'in BM'den İhraç Talebiyle Gösteri Düzenlendi

Tahran'da İsrail'i Protesto Eden Gösteri

İran'ın başkenti Tahran'da, Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliği önünde yüzlerce kişi bir araya gelerek İsrail'in BM'den ihraç edilmesi talebini dile getirdi.

Temsili Bebeklerle Dikkat Çektiler

Gösteriye katılanlar, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü bebekleri temsilen kanlı beyaz kefenlere sarılmış bebek figürleri taşıyarak dikkat çekti.

Kalabalık, İsrail aleyhinde yazılı dövizler ile birlikte, "Bebek katili siyonistler cezalandırılmalı" ve "Siyonist rejim ihraç edilmeli" gibi sloganlar atarak, Tel Aviv'in Gazze ve Lübnan'da işlediği soykırım ve savaş suçlarına dikkat çekti.

Bu protesto, İranlıların İsrail karşıtı duruşlarının bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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