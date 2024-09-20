İran'da İsrail'in Lübnan'a Saldırılarına Protesto Yürüyüşleri

İran'da Protesto Gösterileri

İran'ın farklı şehirlerinde, Cumartesi günü İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınamak amacıyla yürüyüşler gerçekleştirildi. Bu etkinlikler, halkın Lübnan ile dayanışma gösterme çabasının bir parçası olarak dikkat çekti.

Meşhed'de Yoğun Katılım

İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Rezevi Horasan eyaletinin Meşhed kentinde düzenlenen yürüyüş, cuma namazı sonrasında başladı. Etkinliğe katılan kalabalık, İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırılarını protesto ederek, ellerinde İran, Lübnan ve Filistin bayraklarının yanı sıra Hizbullah flamaları taşıdı. Katılımcılar, İsrail ve ABD’ye karşı güçlü sloganlar attılar.

Ayrıca Öteki Eyaletlerde de Yürüyüşler Düzenlendi

Yürüyüşler, Gülistan ve Simnan eyaletlerinde de yapıldı. Burada protestocular, Filistin ve Lübnan'a destek verme amaçlı sloganlar atarken, İsrail’in saldırılarını da kınadılar. Bu gösteriler, bölgedeki siyasi gerginliklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.