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İran'da İsrail'in Lübnan'a Saldırılarına Protesto Yürüyüşleri

İran genelinde İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılar karşısında protesto gösterileri düzenlendi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:06
İran'da İsrail'in Lübnan'a Saldırılarına Protesto Yürüyüşleri

İran'da Protesto Gösterileri

İran'ın farklı şehirlerinde, Cumartesi günü İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınamak amacıyla yürüyüşler gerçekleştirildi. Bu etkinlikler, halkın Lübnan ile dayanışma gösterme çabasının bir parçası olarak dikkat çekti.

Meşhed'de Yoğun Katılım

İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Rezevi Horasan eyaletinin Meşhed kentinde düzenlenen yürüyüş, cuma namazı sonrasında başladı. Etkinliğe katılan kalabalık, İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırılarını protesto ederek, ellerinde İran, Lübnan ve Filistin bayraklarının yanı sıra Hizbullah flamaları taşıdı. Katılımcılar, İsrail ve ABD’ye karşı güçlü sloganlar attılar.

Ayrıca Öteki Eyaletlerde de Yürüyüşler Düzenlendi

Yürüyüşler, Gülistan ve Simnan eyaletlerinde de yapıldı. Burada protestocular, Filistin ve Lübnan'a destek verme amaçlı sloganlar atarken, İsrail’in saldırılarını da kınadılar. Bu gösteriler, bölgedeki siyasi gerginliklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak, İran toplumunun, İsrail’in Lübnan’a yönelik eylemlerine karşı tepkisi, farklı şehirlerde bir araya gelerek gösterdikleri dayanışma ile ön plana çıkıyor.

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