İran'da İsrail'in Saldırılarına Karşı Protesto Gösterisi

Tahran'da İsrail Saldırılarına Tepki

İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı büyük bir protesto gösterisi düzenlendi. Etkinlikte Hizbullah ve Hamas'a da destek verildi.

Filistin Meydanı'nda Yoğun Katılım

Protestoda çoğunluğunu kadınların oluşturduğu katılımcılar, Filistin Meydanı'nda bir araya geldi. Gerek Hizbullah lideri Hassan Nasrallah, gerekse İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldüğü saldırıları kınayarak, bu tür soykırım ve savaş suçlarına yönelik duydukları tepkiyi dile getirdiler.

Bayraklar ve Sloganlar

Göstericiler, İran, Lübnan ve Filistin bayraklarının yanı sıra Hizbullah flamaları ve önde gelen liderlerin posterlerini taşıdılar. Katılımcılar, İsrail ve ABD aleyhine çeşitli sloganlar atarak, bu saldırılara karşı duruşlarını açıkça ortaya koydular.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi. Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti. İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.