İran'da İsrail'in Saldırılarına Tepki: Protesto Gösterileri Düzenlendi

İran'da Koronavirüs Değil, Savaş Protestocu Enerjisi

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere birçok şehirde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı büyük protesto gösterileri düzenlendi.

Öfke Cumaları Yürüyüşü

Geçtiğimiz gün, ülkedeki birçok kentte "Öfke Cumaları Yürüyüşü" adı altında toplanan kalabalıklar, İsrail'in savaş suçlarını kınadı. Cuma namazlarının hemen ardından gerçekleştirilen yürüyüşlerde, katılımcılar ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıdılar.

Büyük Katılım ve Sloganlar

Özellikle Tahran Üniversitesi'nde kılınan cuma namazı sonrası, binlerce kişi Inkilap Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Hizbullah flamaları ve çeşitli dövizlerle donatılmış katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attılar. Dikkat çeken detaylardan biri, bir protestocunun elinde "Evacuate Haifa" yazılı döviz taşımasıydı.

Tüm Ülkede İsyan Sesleri

Meydanda yapılan konuşmanın ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, katılımcılara hitap etti. Yapılan protestoların, ülke genelinde on binlerce kişiyi bir araya getirdiği, devlet televizyonu tarafından aktarıldı.